Loto octobre rose Cayeux-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Rue du Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-10-11 18:30:00

2025-10-11

Loto organisé par l’Amicale des Résidents de la Maison de retraite

Rue du Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

Loto organized by the Amicale des Résidents de la Maison de retraite

German :

Lotto, organisiert vom Freundeskreis der Bewohner des Altenheims

Italiano :

Lotteria organizzata dall’Associazione dei residenti della casa di riposo

Espanol :

Loto organizado por la Asociación de Residentes del Hogar del Jubilado

