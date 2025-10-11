Loto octobre rose Cayeux-sur-Mer
Loto octobre rose Cayeux-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.
Loto octobre rose
Rue du Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer Somme
Début : 2025-10-11 18:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Loto organisé par l’Amicale des Résidents de la Maison de retraite
Rue du Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France
English :
Loto organized by the Amicale des Résidents de la Maison de retraite
German :
Lotto, organisiert vom Freundeskreis der Bewohner des Altenheims
Italiano :
Lotteria organizzata dall’Associazione dei residenti della casa di riposo
Espanol :
Loto organizado por la Asociación de Residentes del Hogar del Jubilado
