Loto Octobre Rose Rue Henry Silvy Pertuis
dimanche 18 octobre 2026 · Rue Henry Silvy · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Loto Octobre Rose
Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 15h. Rue Henry Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Loto solidaire organisé par le circuit solidaire Pertusien le Dimanche 18 octobre à 15h à la salle des fêtes de Pertuis. Pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Ouverture des portes à partir de 13h30.
De nombreux lots à gagner. .
Rue Henry Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 12 01 42
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English :
A charity bingo event organized by the Pertusien Solidarity Network on Sunday, October 18, at 3:00 p.m. at the Pertuis community hall. To support the fight against breast cancer.
Doors open at 1:30 p.m.
L’événement Loto Octobre Rose Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis
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