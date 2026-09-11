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AGENDA · Pertuis

Loto Octobre Rose Rue Henry Silvy Pertuis

dimanche 18 octobre 2026 · Rue Henry Silvy · Pertuis

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Henry Silvy
Adresse
Espace Georges Jouvin
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse
Tarif

Pertuis

Loto Octobre Rose

Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 15h. Rue Henry Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Loto solidaire organisé par le circuit solidaire Pertusien le Dimanche 18 octobre à 15h à la salle des fêtes de Pertuis. Pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Ouverture des portes à partir de 13h30.
De nombreux lots à gagner.   .

Rue Henry Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 12 01 42 

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English :

A charity bingo event organized by the Pertusien Solidarity Network on Sunday, October 18, at 3:00 p.m. at the Pertuis community hall. To support the fight against breast cancer.
Doors open at 1:30 p.m.

L’événement Loto Octobre Rose Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis

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