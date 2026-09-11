Loto Octobre Rose Rue Henry Silvy Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Loto Octobre Rose

Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 15h. Rue Henry Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Loto solidaire organisé par le circuit solidaire Pertusien le Dimanche 18 octobre à 15h à la salle des fêtes de Pertuis. Pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Ouverture des portes à partir de 13h30.

De nombreux lots à gagner. .

Rue Henry Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 12 01 42

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English :

A charity bingo event organized by the Pertusien Solidarity Network on Sunday, October 18, at 3:00 p.m. at the Pertuis community hall. To support the fight against breast cancer.

Doors open at 1:30 p.m.

L’événement Loto Octobre Rose Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis