Loto Octobre rose Saint-Pardoux-Isaac

Salle d’activités Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne

À l’occasion de l’événement « Octobre Rose », venez nombreux au loto proposé par la municipalité, avec la participation des associations, Action Cancer 47, Art du Chi, APE, Chemins de Guyenne, Club des Supporters de l’ASM XV, La Joie de Vivre, Loisirs et Créations, Western Dance et des magasins Bricomarché et Intermarché. .

Salle d’activités Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 22 51

English : Loto Octobre rose

To mark the « Pink October » event, come along to the bingo organized by the municipality, with the participation of village associations. On-site sale of goodies and t-shirts to support the Action Cancer 47 association.

German : Loto Octobre rose

Anlässlich der Veranstaltung « Rosa Oktober » kommen Sie zahlreich zum Lotto, das von der Gemeinde unter Beteiligung der Vereine des Dorfes angeboten wird. Verkauf von Goodies und T-Shirts vor Ort, um den Verein Action Cancer 47 zu unterstützen.

Italiano :

In occasione dell’evento « Ottobre rosa », venite tutti alla tombola organizzata dall’amministrazione comunale con la partecipazione delle associazioni del paese. Saranno in vendita gadget e magliette per sostenere Action Cancer 47.

Espanol : Loto Octobre rose

Con motivo del « Octubre rosa », venid todos al bingo organizado por el ayuntamiento con la participación de las asociaciones del pueblo. Se venderán golosinas y camisetas a beneficio de Action Cancer 47.

