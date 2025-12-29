Loto Ohnenheim

Loto

rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Ouverture des portes à partir de 11h30. Début du loto à 14h.

Buvette et petite restauration sur place.

Gros lots: Bon voyage de 800€ Machine à laver Trottinette électrique TV -…

CB acceptée. .

rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 23 85 12 47

