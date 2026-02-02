Loto Salle des fêtes Espace Morange Oradour-sur-Vayres
Loto Salle des fêtes Espace Morange Oradour-sur-Vayres samedi 28 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Espace Morange Rue George Guigouin Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Venez vous amuser et remporter de nombreux lots dont un bon voyage d’une valeur de 800€ ou encore un robot pâtissier… .
Salle des fêtes Espace Morange Rue George Guigouin Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 85 28 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Ouest Limousin