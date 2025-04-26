Loto Salle des fêtes – Espace Robert Morange Oradour-sur-Vayres

samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes - Espace Robert Morange · Oradour-sur-Vayres

Informations pratiques

Oradour-sur-Vayres

Loto

Salle des fêtes – Espace Robert Morange Rue George Guigouin Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 14 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez vous amuser et remporter de nombreux lots dont un salon de jardin brasero, une montre connectée, ou une tablette numérique… .

Salle des fêtes – Espace Robert Morange Rue George Guigouin Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 27 69 06

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English : Loto

L’événement Loto Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Ouest Limousin