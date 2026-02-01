LOTO organisé par AGAPEC, association caritative Salle des Fêtes, 100 route de Grillon, 26770 Taulignan Taulignan
LOTO organisé par AGAPEC, association caritative
Salle des Fêtes, 100 route de Grillon, 26770 Taulignan 100 route de Grillon Taulignan Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
5 cartons
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-22
LOTO organisé par AGAPEC pour soutenir ses actions caritatives. 3000€ de lots à gagner.
Salle des Fêtes, 100 route de Grillon, 26770 Taulignan 100 route de Grillon Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 53 21 86 contact.agapec@gmail.com
English :
LOTO organized by AGAPEC to support its charities. 3000? of prizes to be won.
