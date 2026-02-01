LOTO organisé par AGAPEC, association caritative Salle des Fêtes, 100 route de Grillon, 26770 Taulignan Taulignan

LOTO organisé par AGAPEC, association caritative

Salle des Fêtes, 100 route de Grillon, 26770 Taulignan 100 route de Grillon Taulignan Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

5 cartons

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-22

LOTO organisé par AGAPEC pour soutenir ses actions caritatives. 3000€ de lots à gagner.

+33 6 27 53 21 86 contact.agapec@gmail.com

English :

LOTO organized by AGAPEC to support its charities. 3000? of prizes to be won.

