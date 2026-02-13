LOTO organisé par Grandvaux Foot

Salle des fêtes La Chaumusse Jura

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07 23:30:00

Date(s) :

2026-03-07

LOTO organisé par Grandvaux Foot samedi 7 mars 2026 à la salle des fêtes de La Chaumusse.

Ouverture des portes à 17h30 Début des parties à 19h00.

18 parties & 1 spéciale !

Tarifs des Parties 9€/carte 23€/carton de 3 35€/carton de 6 50€/carton de 12.

Tarifs de la spéciale 3€/carte 5€/carton de 2 10€/carton de 6.

6000€ de lots à gagner

1 Bon d’achat de 500€ au Super U de Saint Laurent

Bons d’achat de 50€ à 300€ chez Sport 2000 de Montmorot

Ordinateur portable, console Switch, cave à vin, robot Cookéo, électroménager, Smart Phone,

matériel de bricolage/ jardinage, trottinette électrique, paniers garnis, autres bons d’achat.

Limité à 300 places.

Réservation et renseignements au 07 86 42 88 43

Restauration & buvette sur place. Paiement CB possible. .

Salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 42 88 43

L’événement LOTO organisé par Grandvaux Foot La Chaumusse a été mis à jour le 2026-02-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX