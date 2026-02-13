LOTO organisé par Grandvaux Foot La Chaumusse
LOTO organisé par Grandvaux Foot La Chaumusse samedi 7 mars 2026.
Salle des fêtes La Chaumusse Jura
Début : 2026-03-07 17:30:00
fin : 2026-03-07 23:30:00
2026-03-07
LOTO organisé par Grandvaux Foot samedi 7 mars 2026 à la salle des fêtes de La Chaumusse.
Ouverture des portes à 17h30 Début des parties à 19h00.
18 parties & 1 spéciale !
Tarifs des Parties 9€/carte 23€/carton de 3 35€/carton de 6 50€/carton de 12.
Tarifs de la spéciale 3€/carte 5€/carton de 2 10€/carton de 6.
6000€ de lots à gagner
1 Bon d’achat de 500€ au Super U de Saint Laurent
Bons d’achat de 50€ à 300€ chez Sport 2000 de Montmorot
Ordinateur portable, console Switch, cave à vin, robot Cookéo, électroménager, Smart Phone,
matériel de bricolage/ jardinage, trottinette électrique, paniers garnis, autres bons d’achat.
Limité à 300 places.
Réservation et renseignements au 07 86 42 88 43
Restauration & buvette sur place. Paiement CB possible. .
Salle des fêtes La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 42 88 43
