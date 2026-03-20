LOTO ORGANISÉ PAR L’APEEB

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

’Association des Parents d’Élèves des Écoles de Boujan‑sur‑Libron (APEEB) organise un loto convivial avec crêpes et buvette, parties spécialement dédiées aux enfants et tombola. Ouvert à tous, moment festif familial.

Les participants pourront tenter leur chance tout en passant un moment convivial en famille ou entre amis. Cet événement est organisé par des bénévoles et contribue au soutien des actions de l’association. .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

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English : LOTO ORGANISÉ PAR L’APEEB

?Association des Parents d?Élèves des Écoles de Boujan?sur?Libron (APEEB) is organizing a friendly bingo with crêpes and refreshments, special children’s games and a tombola. Open to all, a festive family event.

L’événement LOTO ORGANISÉ PAR L’APEEB Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34