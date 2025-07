LOTO ORGANISE PAR LE CLUB SANS SOUCI Montblanc

LOTO ORGANISE PAR LE CLUB SANS SOUCI Montblanc jeudi 4 septembre 2025.

Place Édouard Barthe Montblanc Hérault

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Le Club Sans Souci organise un grand loto convivial ! De nombreux lots à gagner, une ambiance chaleureuse et des moments de partage assurés. Venez tenter votre chance !

Le Club Sans Souci vous invite à son grand loto ! Venez passer un moment convivial et chaleureux entre amis ou en famille. De nombreux lots attractifs sont à remporter dans une ambiance festive et détendue. Que vous soyez joueur régulier ou débutant, tout le monde est le bienvenu. Préparez vos cartons et rejoignez nous pour un moment de détente et de bonne humeur ! .

Place Édouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32

English :

Club Sans Souci is organizing a big, friendly bingo! Lots of prizes to be won, a warm atmosphere and plenty of fun to share. Come and try your luck!

German :

Der Club Sans Souci organisiert ein großes, geselliges Lotto! Es gibt viele Preise zu gewinnen, eine herzliche Atmosphäre und gemeinsame Momente sind garantiert. Versuchen Sie Ihr Glück!

Italiano :

Il Club Sans Souci organizza una grande tombola in amicizia! Tanti premi in palio, un’atmosfera accogliente e tanto divertimento da condividere. Venite a tentare la fortuna!

Espanol :

El Club Sans Souci organiza un gran bingo amistoso Muchos premios para ganar, un ambiente acogedor y mucha diversión para compartir. ¡Ven a probar suerte!

L’événement LOTO ORGANISE PAR LE CLUB SANS SOUCI Montblanc a été mis à jour le 2025-07-25 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE