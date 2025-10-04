Loto organisé par le comité des fêtes de Montbouy Sainte-Geneviève-des-Bois

Loto organisé par le comité des fêtes de Montbouy Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 4 octobre 2025.

Route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Loto à 19h00. ouverture des portes à 17h30. Restauration et buvette sur place. Loto, tombola, bingo… Réservation au 06 23 08 49 72 .

Route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 08 49 72

English :

Loto organized by the Montbouy festival committee

German :

Lotto, organisiert vom Festkomitee von Montbouy

Italiano :

Lotteria organizzata dal Comitato del Festival di Montbouy

Espanol :

Loto organizado por el Comité de Fiestas de Montbouy

