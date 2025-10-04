Loto organisé par le comité des fêtes de Montbouy Sainte-Geneviève-des-Bois
Loto à 19h00. ouverture des portes à 17h30. Restauration et buvette sur place. Loto, tombola, bingo… Réservation au 06 23 08 49 72 .
Route de Rogny Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 08 49 72
English :
Loto organized by the Montbouy festival committee
German :
Lotto, organisiert vom Festkomitee von Montbouy
Italiano :
Lotteria organizzata dal Comitato del Festival di Montbouy
Espanol :
Loto organizado por el Comité de Fiestas de Montbouy
L’événement Loto organisé par le comité des fêtes de Montbouy Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2025-09-06 par OT GATINAIS SUD