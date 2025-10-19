LOTO ORGANISE PAR OCTOBRE ROSE Espondeilhan

LOTO ORGANISE PAR OCTOBRE ROSE

28 Rue des Consuls Espondeilhan Hérault

Loto organisé par l’Association Octobre Rose Espondeilhan. Participez à une soirée conviviale et tentez de gagner de nombreux lots tout en soutenant Octobre Rose !

28 Rue des Consuls Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77

English :

Loto organized by the Association Octobre Rose Espondeilhan. Take part in a convivial evening and try to win lots of prizes while supporting October Rose!

German :

Lotto, organisiert von der Association Octobre Rose Espondeilhan. Nehmen Sie an einem geselligen Abend teil und versuchen Sie, zahlreiche Preise zu gewinnen, während Sie den Rosa Oktober unterstützen!

Italiano :

Lotteria organizzata dall’Associazione Octobre Rose Espondeilhan. Partecipate a una serata conviviale e cercate di vincere tanti premi sostenendo October Rose!

Espanol :

Loto organizado por la Asociación Octobre Rose Espondeilhan. ¡Participe en una velada de convivencia e intente ganar muchos premios mientras apoya a Octobre Rose!

