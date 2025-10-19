LOTO ORGANISE PAR OCTOBRE ROSE Espondeilhan
LOTO ORGANISE PAR OCTOBRE ROSE Espondeilhan dimanche 19 octobre 2025.
LOTO ORGANISE PAR OCTOBRE ROSE
28 Rue des Consuls Espondeilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Loto organisé par l’Association Octobre Rose Espondeilhan. Participez à une soirée conviviale et tentez de gagner de nombreux lots tout en soutenant Octobre Rose !
Venez tenter votre chance au loto organisé par l’Association Octobre Rose Espondeilhan ! Une soirée conviviale et animée, idéale pour se divertir en famille ou entre amis. De nombreux lots à gagner et surtout l’occasion de soutenir la lutte contre le cancer du sein dans une ambiance chaleureuse et solidaire. .
28 Rue des Consuls Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77
English :
Loto organized by the Association Octobre Rose Espondeilhan. Take part in a convivial evening and try to win lots of prizes while supporting October Rose!
German :
Lotto, organisiert von der Association Octobre Rose Espondeilhan. Nehmen Sie an einem geselligen Abend teil und versuchen Sie, zahlreiche Preise zu gewinnen, während Sie den Rosa Oktober unterstützen!
Italiano :
Lotteria organizzata dall’Associazione Octobre Rose Espondeilhan. Partecipate a una serata conviviale e cercate di vincere tanti premi sostenendo October Rose!
Espanol :
Loto organizado por la Asociación Octobre Rose Espondeilhan. ¡Participe en una velada de convivencia e intente ganar muchos premios mientras apoya a Octobre Rose!
L’événement LOTO ORGANISE PAR OCTOBRE ROSE Espondeilhan a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE