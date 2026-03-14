Loto Salle de la Moutète Orthez

Loto

Salle de la Moutète 16 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ouverture des portes.

19h30 10 parties (dont 1 pour enfants (-12 ans)) + 2 super parties

Nouveauté cette année une tombola .

Salle de la Moutète 16 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apel64300ndstj@gmail.com

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English : Loto

L’événement Loto Orthez a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Coeur de Béarn