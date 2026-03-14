Loto Salle de la Moutète Orthez
Loto Salle de la Moutète Orthez samedi 28 mars 2026.
Loto
Salle de la Moutète 16 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Ouverture des portes.
19h30 10 parties (dont 1 pour enfants (-12 ans)) + 2 super parties
Nouveauté cette année une tombola .
Salle de la Moutète 16 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apel64300ndstj@gmail.com
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English : Loto
L’événement Loto Orthez a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Coeur de Béarn