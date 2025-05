Loto par l’A.C.C – Châteauneuf-sur-Cher, 4 juin 2025 07:00, Châteauneuf-sur-Cher.

Cher

Loto par l’A.C.C Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-04

fin : 2025-06-04

Date(s) :

2025-06-04

De nombreux lots à remporter au loto organisé par l’Amicale Cyclo Castelneuvienne. Alors bonne chance !

Voici un aperçu des lots que vous pourriez remporter TVs, bons d’achat, poubelles garnies, VTT, cafetières…

Réservation de préférence par sms. Buvette et pâtisseries proposées sur place. .

Rue des Promenades

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24

English :

Lots of prizes to be won at the lotto organized by Amicale Cyclo Castelneuvienne. So good luck!

German :

Beim Lotto, das von der Amicale Cyclo Castelneuvienne organisiert wird, gibt es viele Preise zu gewinnen. Also viel Glück!

Italiano :

Tanti premi in palio alla lotteria organizzata dall’Amicale Cyclo Castelneuvienne. Buona fortuna!

Espanol :

Muchos premios para ganar en la lotería organizada por la Amicale Cyclo Castelneuvienne. Así que ¡buena suerte!

L’événement Loto par l’A.C.C Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2025-05-21 par OT LIGNIERES