Loto par la Société de chasse de Caplong Caplong

Loto par la Société de chasse de Caplong

Salle polyvalente Caplong Gironde

Loto organisé par la Société de chasse de Caplong à 20h30.

Ouverture des portes à 19h.

Bon d’achats 150€ Leclerc, plancha XXL, Lots apéritif, lots de viandes, etc…

Bourriche.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements au 06 15 87 04 39 .

Salle polyvalente Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39

