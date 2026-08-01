Loto par la Société de chasse de Caplong Caplong
samedi 22 août 2026 · Caplong
Informations pratiques
Caplong
Loto par la Société de chasse de Caplong
Salle polyvalente Caplong Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Loto organisé par la Société de chasse de Caplong à 21h.
Ouverture des portes à 19h.
Nombreux lots à gagner!
Bourriche 18 lots.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 06 15 87 04 39 .
Salle polyvalente Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39
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English : Loto par la Société de chasse de Caplong
L’événement Loto par la Société de chasse de Caplong Caplong a été mis à jour le 2026-08-11 par OT du Pays Foyen