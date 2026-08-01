Informations pratiques

Caplong

Loto par la Société de chasse de Caplong

Salle polyvalente Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Loto organisé par la Société de chasse de Caplong à 21h.

Ouverture des portes à 19h.

Nombreux lots à gagner!

Bourriche 18 lots.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements au 06 15 87 04 39 .

Salle polyvalente Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39

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English : Loto par la Société de chasse de Caplong

L’événement Loto par la Société de chasse de Caplong Caplong a été mis à jour le 2026-08-11 par OT du Pays Foyen