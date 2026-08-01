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Loto par la Société de chasse de Caplong Caplong

samedi 22 août 2026 · Caplong

Loto par la Société de chasse de Caplong Caplong

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
33220 Caplong
Département
Gironde
Tarif

Caplong

Loto par la Société de chasse de Caplong

Salle polyvalente Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Loto organisé par la Société de chasse de Caplong à 21h.
Ouverture des portes à 19h.
Nombreux lots à gagner!
Bourriche 18 lots.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 06 15 87 04 39   .

Salle polyvalente Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39 

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English : Loto par la Société de chasse de Caplong

L’événement Loto par la Société de chasse de Caplong Caplong a été mis à jour le 2026-08-11 par OT du Pays Foyen