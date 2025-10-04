Loto par la Vallée des Adriens Caplong

Loto par la Vallée des Adriens Caplong samedi 4 octobre 2025.

Loto par la Vallée des Adriens

Salle des fêtes Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La Vallée des Adriens organise un loto le Samedi 04 Octobre 2025 à 20h30 à la salle des fêtes de Caplong.

Ouverture de la salle des fêtes à partir de 19h.

Buvette et restauration sur place.

7 parties + 2 carton secs et la bourriche.

Nombreux lots à gagner!

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée à Caplong. .

Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39

English : Loto par la Vallée des Adriens

German : Loto par la Vallée des Adriens

Italiano :

Espanol : Loto par la Vallée des Adriens

L’événement Loto par la Vallée des Adriens Caplong a été mis à jour le 2025-09-12 par OT du Pays Foyen