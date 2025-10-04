Loto par la Vallée des Adriens Caplong
Loto par la Vallée des Adriens Caplong samedi 4 octobre 2025.
Loto par la Vallée des Adriens
Salle des fêtes Caplong Gironde
La Vallée des Adriens organise un loto le Samedi 04 Octobre 2025 à 20h30 à la salle des fêtes de Caplong.
Ouverture de la salle des fêtes à partir de 19h.
Buvette et restauration sur place.
7 parties + 2 carton secs et la bourriche.
Nombreux lots à gagner!
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée à Caplong. .
Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39
