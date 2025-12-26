Loto par La Vallée des Adriens, Caplong
Loto par La Vallée des Adriens, Caplong samedi 10 janvier 2026.
Loto par La Vallée des Adriens
Salle des fêtes Caplong Gironde
Loto organisé par La Vallée des Adriens.
Ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h30.
Nombreux lots à gagner!
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 06 15 87 04 39 .
Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39
