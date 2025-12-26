Loto par La Vallée des Adriens, Caplong

Salle des fêtes Caplong Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-01-10
Loto organisé par La Vallée des Adriens.
Ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h30.
Nombreux lots à gagner!
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 06 15 87 04 39   .

