Loto par La Vallée des Adriens

Salle des fêtes Caplong Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Loto organisé par La Vallée des Adriens.

Ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h30.

Nombreux lots à gagner!

Buvette et restauration sur place.

Renseignements au 06 15 87 04 39 .

Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39

L’événement Loto par La Vallée des Adriens Caplong a été mis à jour le 2026-01-24 par OT du Pays Foyen