Loto par La Vallée des Adriens

Salle des fêtes Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Loto en préparation avec comme toujours de très beaux lots à gagner ….

Ouverture des portes à 19h.

Début du loto à 20h30.

A la bourriche, plus de 18 lots à gagner.

Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39

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English : Loto par La Vallée des Adriens

L’événement Loto par La Vallée des Adriens Caplong a été mis à jour le 2026-03-22 par OT du Pays Foyen