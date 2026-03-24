Loto par La Vallée des Adriens Caplong

Loto par La Vallée des Adriens Salle des fêtes Caplong 2026-04-04

Loto par La Vallée des Adriens Caplong samedi 4 avril 2026.

Loto par La Vallée des Adriens

Salle des fêtes Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Loto en préparation avec comme toujours de très beaux lots à gagner ….
Ouverture des portes à 19h.
Début du loto à 20h30.
A la bourriche, plus de 18 lots à gagner.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 87 04 39 

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English : Loto par La Vallée des Adriens

L’événement Loto par La Vallée des Adriens Caplong a été mis à jour le 2026-03-22 par OT du Pays Foyen

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