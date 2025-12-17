Loto par l’association Franco-Portugaise Cussac-Fort-Médoc

Loto par l’association Franco-Portugaise

Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc Gironde

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Soirée organisée par l’association Franco-Portugaise

De nombreux lots à emporter !

Ouverture des portes à 18h30

Loto à 20h .

Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 55 46 97 asso.francoportugaise@gmail.com

