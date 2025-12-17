Loto par l’association Franco-Portugaise Cussac-Fort-Médoc

Loto par l’association Franco-Portugaise Cussac-Fort-Médoc vendredi 16 janvier 2026.

Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Soirée organisée par l’association Franco-Portugaise
De nombreux lots à emporter !

Ouverture des portes à 18h30
Loto à 20h   .

Place du Général de Gaulle Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 55 46 97  asso.francoportugaise@gmail.com

