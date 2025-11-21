Loto par le C2L foot

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le club de foot du C2L propose sa soirée loto à la salle des fêtes de Châteauneuf-sur-Cher

Tentez de remporter de nombreux lots à ce loto organisé par le C2L foot. .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 84 16 10

English :

C2L soccer club organizes a lotto evening at the Châteauneuf-sur-Cher village hall

German :

Der Fußballverein C2L bietet seinen Lottoabend im Festsaal von Châteauneuf-sur-Cher an

Italiano :

La squadra di calcio C2L organizza una serata di bingo nella sala del villaggio di Châteauneuf-sur-Cher

Espanol :

El club de fútbol C2L organiza una velada de bingo en la sala de fiestas de Châteauneuf-sur-Cher

L’événement Loto par le C2L foot Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2025-11-12 par OT LIGNIERES