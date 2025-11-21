Loto par le C2L foot Châteauneuf-sur-Cher
Loto par le C2L foot Châteauneuf-sur-Cher vendredi 21 novembre 2025.
Loto par le C2L foot
Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher
Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Le club de foot du C2L propose sa soirée loto à la salle des fêtes de Châteauneuf-sur-Cher
Tentez de remporter de nombreux lots à ce loto organisé par le C2L foot. .
Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 84 16 10
English :
C2L soccer club organizes a lotto evening at the Châteauneuf-sur-Cher village hall
German :
Der Fußballverein C2L bietet seinen Lottoabend im Festsaal von Châteauneuf-sur-Cher an
Italiano :
La squadra di calcio C2L organizza una serata di bingo nella sala del villaggio di Châteauneuf-sur-Cher
Espanol :
El club de fútbol C2L organiza una velada de bingo en la sala de fiestas de Châteauneuf-sur-Cher
