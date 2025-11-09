Loto par le RCASG

La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Participez au loto organisé par le RCASG

Salle de la Charbonnière, Espace E. Landrain.

Ouverture des portes à 12h.

5000€ de cartes cadeaux à gagner dont une de 1500€.

La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Take part in the RCASG bingo

German :

Beteiligen Sie sich an der vom RCASG organisierten Lotterie

Italiano :

Partecipare alla lotteria organizzata dalla RCASG

Espanol :

Participe en la lotería organizada por el RCASG

L’événement Loto par le RCASG Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis