Loto par le RCASG Ancenis-Saint-Géréon
Loto par le RCASG Ancenis-Saint-Géréon dimanche 9 novembre 2025.
Loto par le RCASG
La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Participez au loto organisé par le RCASG
Salle de la Charbonnière, Espace E. Landrain.
Ouverture des portes à 12h.
5000€ de cartes cadeaux à gagner dont une de 1500€. .
La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 06 09 64
English :
Take part in the RCASG bingo
German :
Beteiligen Sie sich an der vom RCASG organisierten Lotterie
Italiano :
Partecipare alla lotteria organizzata dalla RCASG
Espanol :
Participe en la lotería organizada por el RCASG
