Loto par Les Drôles Gaillanais

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Les Drôles Gaillanais organisent leurs lotos dans la salle des fêtes communale. Ouverture des portes dès 18h30. Restauration sur place. Sur réservation. .

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 26 04 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto par Les Drôles Gaillanais

L’événement Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Médoc-Vignoble