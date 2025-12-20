Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc
Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc vendredi 16 janvier 2026.
Loto par Les Drôles Gaillanais
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Drôles Gaillanais organisent leurs lotos dans la salle des fêtes communale. Ouverture des portes dès 18h30. Restauration sur place. Sur réservation. .
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 26 04 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto par Les Drôles Gaillanais
L’événement Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Médoc-Vignoble