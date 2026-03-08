Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc

Loto par Les Drôles Gaillanais Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 2026-03-21

Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc samedi 21 mars 2026.

Loto par Les Drôles Gaillanais

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Drôles Gaillanais organisent leurs lotos dans la salle des fêtes communale. Ouverture des portes dès 18h30. Restauration sur place. Sur réservation.   .

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 76 55 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Médoc-Vignoble

Prochains événements à Gaillan-en-Médoc