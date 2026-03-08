Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc

Loto par Les Drôles Gaillanais

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Les Drôles Gaillanais organisent leurs lotos dans la salle des fêtes communale. Ouverture des portes dès 18h30. Restauration sur place. Sur réservation. .

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 76 55 88

