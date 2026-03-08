Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc
Loto par Les Drôles Gaillanais Gaillan-en-Médoc samedi 21 mars 2026.
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde
2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Drôles Gaillanais organisent leurs lotos dans la salle des fêtes communale. Ouverture des portes dès 18h30. Restauration sur place. Sur réservation. .
Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 76 55 88
