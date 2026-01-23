Loto Paray-sous-Briailles
Loto Paray-sous-Briailles dimanche 8 mars 2026.
Loto
Salle polyvalente Paray-sous-Briailles Allier
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Tentez votre chance au grand loto du Comité des Fêtes ! De superbes lots à gagner bon d’achat 200€, Air Fryer, enceinte JBL, aspirateur, places parc animalier et bien plus encore. Restauration et buvette sur place. Pas d’ordinateur !
Salle polyvalente Paray-sous-Briailles 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 05 14
English :
Try your luck at the Comité des Fêtes’ big lottery! Great prizes to be won: 200? gift voucher, Air Fryer, JBL loudspeaker, vacuum cleaner, animal park tickets and much more. Catering and refreshments on site. No computers!
