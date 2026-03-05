Loto

Salle des fêtes Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

De nombreux lots sont en jeu, comme un bon d’achat de 500 €. .

Salle des fêtes Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 16 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Pardies a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Coeur de Béarn