Loto Résidence DOMITYS Parthenay lundi 17 novembre 2025.

Résidence DOMITYS 11 Route de Brossard Parthenay Deux-Sèvres

Loto à la résidence DOMITYS en faveur de l’association France Alzheimer et Maladies Apparentées.
Sur inscription.   .

Résidence DOMITYS 11 Route de Brossard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 32 00  parthenay@domitys.fr

