Loto Résidence DOMITYS Parthenay
Loto Résidence DOMITYS Parthenay lundi 17 novembre 2025.
Loto
Résidence DOMITYS 11 Route de Brossard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-17
Loto à la résidence DOMITYS en faveur de l’association France Alzheimer et Maladies Apparentées.
Sur inscription. .
Résidence DOMITYS 11 Route de Brossard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 32 00 parthenay@domitys.fr
