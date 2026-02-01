Loto salle des fêtes Perche en Nocé

Loto

salle des fêtes Nocé Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

À la salle des fêtes de Nocé, organisé par le comité des fêtes de Nocé.

Ouverture des portes à 12 heures.

1er prix un bon d’achat de 800€.

Sans réservation. .

salle des fêtes Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-02-05 par OT CdC Coeur du Perche