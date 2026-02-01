Loto salle des fêtes Perche en Nocé
Loto salle des fêtes Perche en Nocé dimanche 15 février 2026.
Loto
salle des fêtes Nocé Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
À la salle des fêtes de Nocé, organisé par le comité des fêtes de Nocé.
Ouverture des portes à 12 heures.
1er prix un bon d’achat de 800€.
Sans réservation. .
salle des fêtes Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-02-05 par OT CdC Coeur du Perche