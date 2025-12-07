Loto Perreuil Salle des fêtes Perreuil
Loto Perreuil Salle des fêtes Perreuil dimanche 7 décembre 2025.
Loto Perreuil
Salle des fêtes Place de la Mairie Perreuil Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 30 EUR
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Vous recherchez une sortie pour le dimanche 7 décembre ? N’attendez plus et venez participer au Loto du Comité des Fêtes de Perreuil !
Nous vous attendons nombreux dès 14h30 à la salle des fêtes.
De nombreux lots sont à gagner bons d’achat, jambon, colis de viande et bien d’autres surprises ! .
Salle des fêtes Place de la Mairie Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 64 33 64 landriot.vincent@orange.fr
