Loto Salle des fêtes Perreuil dimanche 8 février 2026.
Salle des fêtes Place de la Mairie Perreuil Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 30 EUR
Début : 2026-02-08 13:30:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le Comité des fêtes de Perreuil vous attend nombreux à l’occasion de son loto, organisé le dimanche 8 février prochain.
De nombreux lots sont à gagner bons d’achat, jambons, colis de viande, lots de vins, paniers garnis et bien d’autres surprises !
N’attendez plus, réservez votre dimanche et venez partager un moment de convivialité lors de notre loto.
15 parties. .
Salle des fêtes Place de la Mairie Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté landriot.vincent@orange.fr
