Loto Salle des fêtes Perreuil

Loto

Salle des fêtes Place de la Mairie Perreuil Saône-et-Loire

Le Comité des fêtes de Perreuil vous attend nombreux à l’occasion de son loto, organisé le dimanche 8 février prochain.

De nombreux lots sont à gagner bons d’achat, jambons, colis de viande, lots de vins, paniers garnis et bien d’autres surprises !

N’attendez plus, réservez votre dimanche et venez partager un moment de convivialité lors de notre loto.

15 parties. .

