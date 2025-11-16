Loto Salle Théodila Peyrat-le-Château
Loto Salle Théodila Peyrat-le-Château dimanche 16 novembre 2025.
Loto
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Loto gourmand
Tombola
Gâteaux et buvette .
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 54 97
English : Loto
German : Loto
Italiano :
Espanol : Loto
L’événement Loto Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-10-24 par SPL Terres de Limousin