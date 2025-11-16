Loto Salle d’Animation Rurale Peyraud
Loto Salle d’Animation Rurale Peyraud dimanche 16 novembre 2025.
Loto
Salle d’Animation Rurale 13 Rue du Pont Romain Peyraud Ardèche
Tarif : 2 – 2 – EUR
le carton
Date et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Loto pour petits et grands avec de nombreux lots à gagner !
Salle d’Animation Rurale 13 Rue du Pont Romain Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 34 01 10
English :
Lotto for young and old, with lots of prizes to be won!
German :
Lotto für Groß und Klein mit vielen Preisen zu gewinnen!
Italiano :
Lotto per grandi e piccini, con tanti premi in palio!
Espanol :
Lotería para grandes y pequeños, ¡con muchos premios!
L’événement Loto Peyraud a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche