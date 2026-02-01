Loto Peyraud
Loto Peyraud samedi 28 février 2026.
Salle d’animation rurale Peyraud Ardèche
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
De nombreux lots et petite restauration.
Accueil à partir de 13h30
Salle d’animation rurale Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 22 95 80 soudesecolepeyraud@gmail.com
English :
Lots of prizes and snacks.
Welcome from 1:30 pm
