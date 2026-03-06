Loto Peyrehorade
Venez au loto bingo organisé par l’Âge d’or le vendredi 6 mars à 20h30 à la salle d’ Aspremont à Peyrehorade. Ouverture des portes dès 18h. Buvette et petite restauration sur place.
Salle d’Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 25 76 14
English : Loto
Come along to the bingo lotto organized by Âge d’or on Friday March 6 at 8.30pm at the Salle d’Aspremont in Peyrehorade. Doors open at 6pm. Refreshments and snacks on site.
