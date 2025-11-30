LOTO

Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Prêts à crier “Quine !” ?

30 novembre Salle des fêtes de Pied de Borne

Un séjour au Parc Astérix à gagner, et plein d’autres surprises !

2€ le carton 10€ les 6

Buvette et restauration sur place

Venez passer un super moment en famille ou entre amis

Prêts à crier “Quine !” ?

30 novembre Salle des fêtes de Pied de Borne

Un séjour au Parc Astérix à gagner, et plein d’autres surprises !

2€ le carton 10€ les 6

Buvette et restauration sur place

Venez passer un super moment en famille ou entre amis .

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 09 46 11 87

English :

Ready to shout ?Quine !?? ? ?

november 30th ? Pied de Borne village hall

? Win a trip to Parc Astérix, and lots of other surprises!

? 2? per box 10? per 6

? Refreshments and snacks on site

Come and have a great time with family and friends?

German :

Sind Sie bereit, ?Quine!?? zu rufen?

? 30. November ? Festsaal von Pied de Borne

? Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt im Parc Astérix und viele andere Überraschungen!

2? pro Karton 10? pro 6?

? Getränke und Speisen vor Ort

Verbringen Sie eine tolle Zeit mit Ihrer Familie oder mit Freunden?

Italiano :

Pronti a gridare Quine !

30 novembre Sala del villaggio di Pied de Borne

? Vinci un viaggio al Parc Astérix e tante altre sorprese!

2? per scatola 10? per 6

? Rinfreschi e cibo sul posto

Venite a divertirvi con la famiglia o con gli amici?

Espanol :

Listos para gritar ¡Quine!

? 30 de noviembre ? Ayuntamiento de Pied de Borne

? ¡Gana un viaje al Parc Astérix y muchas otras sorpresas!

? 2? por caja 10? por 6

? Refrescos y comida in situ

Ven a pasarlo en grande con tu familia o amigos?

L’événement LOTO Pied-de-Borne a été mis à jour le 2025-11-06 par 48-OT Mont Lozere