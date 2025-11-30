LOTO Pied-de-Borne
LOTO Pied-de-Borne dimanche 30 novembre 2025.
LOTO
Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 2 – 2 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Prêts à crier “Quine !” ?
30 novembre Salle des fêtes de Pied de Borne
Un séjour au Parc Astérix à gagner, et plein d’autres surprises !
2€ le carton 10€ les 6
Buvette et restauration sur place
Venez passer un super moment en famille ou entre amis
Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 09 46 11 87
English :
Ready to shout ?Quine !?? ? ?
november 30th ? Pied de Borne village hall
? Win a trip to Parc Astérix, and lots of other surprises!
? 2? per box 10? per 6
? Refreshments and snacks on site
Come and have a great time with family and friends?
German :
Sind Sie bereit, ?Quine!?? zu rufen?
? 30. November ? Festsaal von Pied de Borne
? Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt im Parc Astérix und viele andere Überraschungen!
2? pro Karton 10? pro 6?
? Getränke und Speisen vor Ort
Verbringen Sie eine tolle Zeit mit Ihrer Familie oder mit Freunden?
Italiano :
Pronti a gridare Quine !
30 novembre Sala del villaggio di Pied de Borne
? Vinci un viaggio al Parc Astérix e tante altre sorprese!
2? per scatola 10? per 6
? Rinfreschi e cibo sul posto
Venite a divertirvi con la famiglia o con gli amici?
Espanol :
Listos para gritar ¡Quine!
? 30 de noviembre ? Ayuntamiento de Pied de Borne
? ¡Gana un viaje al Parc Astérix y muchas otras sorpresas!
? 2? por caja 10? por 6
? Refrescos y comida in situ
Ven a pasarlo en grande con tu familia o amigos?
L’événement LOTO Pied-de-Borne a été mis à jour le 2025-11-06 par 48-OT Mont Lozere