LOTO

Salle des fêtes Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Loto du comité des fêtes de Pied de Borne

20 quines, 4 cartons pleins

2€ le carton, 10€ les 6

Lots Caisse garnie, Pendule, Kit Duvet, Plaid, Parfum Magnolia, Bon repas, Lots bières, Service couverts, MIXER

Loterie 2€ le numéro

Buvette et gâteaux

Loto du comité des fêtes de Pied de Borne

20 quines, 4 cartons pleins

2€ le carton, 10€ les 6

Lots Caisse garnie, Pendule, Kit Duvet, Plaid, Parfum Magnolia, Bon repas, Lots bières, Service couverts, MIXER

Loterie 2€ le numéro

Buvette et gâteaux .

Salle des fêtes Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie a.zanoli@sfr.fr

English :

Pied de Borne festival committee bingo

20 quines, 4 full boxes

2? per box, 10? for 6

Prizes: Caisse garnie, Pendule, Kit Duvet, Plaid, Parfum Magnolia, Bon repas, Lots bières, Service couverts, MIXER

Lottery 2? per number

Refreshments and cakes

L’événement LOTO Pied-de-Borne a été mis à jour le 2025-11-28 par 48-OT Mont Lozere