LOTO Pied-de-Borne
LOTO Pied-de-Borne dimanche 14 décembre 2025.
LOTO
Salle des fêtes Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 2 – 2 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Loto du comité des fêtes de Pied de Borne
20 quines, 4 cartons pleins
2€ le carton, 10€ les 6
Lots Caisse garnie, Pendule, Kit Duvet, Plaid, Parfum Magnolia, Bon repas, Lots bières, Service couverts, MIXER
Loterie 2€ le numéro
Buvette et gâteaux
Salle des fêtes Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie a.zanoli@sfr.fr
English :
Pied de Borne festival committee bingo
20 quines, 4 full boxes
2? per box, 10? for 6
Prizes: Caisse garnie, Pendule, Kit Duvet, Plaid, Parfum Magnolia, Bon repas, Lots bières, Service couverts, MIXER
Lottery 2? per number
Refreshments and cakes
