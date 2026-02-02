LOTO Pied-de-Borne
LOTO Pied-de-Borne dimanche 8 février 2026.
LOTO
Salle polyvalente de Pied-de-Borne Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
LE COMITE DES FETES DE PIED DE BORNE ORGANISE UN LOTO Saint Valentin
Nombreux lots Smartbox week-end gourmand (valeur 130€), coffrets soins bien-être, matelas, lingerie, repas au restaurant, nombreux autres lots
3 cartons pleins valeur 100€
Buvettte-Gâteaux
Ouverture des portes à 13h30
2€ le carton, 10€ les 6
LE COMITE DES FETES DE PIED DE BORNE ORGANISE UN LOTO Saint Valentin
Nombreux lots Smartbox week-end gourmand (valeur 130€), coffrets soins bien-être, matelas, lingerie, repas au restaurant, nombreux autres lots
3 cartons pleins valeur 100€
Buvettte-Gâteaux
Ouverture des portes à 13h30
2€ le carton, 10€ les 6 .
Salle polyvalente de Pied-de-Borne Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie comitefetepdb48@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LE COMITE DES FETES DE PIED DE BORNE ORGANIZES A Valentine’s LOTO
Numerous prizes: Smartbox gourmet weekend (value 130?), wellness care packages, mattress, lingerie, restaurant meal, many other prizes
3 full boxes worth 100?
Drinks and cakes
Doors open at 1:30pm
2? per box, 10? for 6
L’événement LOTO Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-01-30 par 48-OT Mont Lozere