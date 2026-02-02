LOTO Pied-de-Borne

LOTO

Salle polyvalente de Pied-de-Borne Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Demi-journée

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

LE COMITE DES FETES DE PIED DE BORNE ORGANISE UN LOTO Saint Valentin

Nombreux lots Smartbox week-end gourmand (valeur 130€), coffrets soins bien-être, matelas, lingerie, repas au restaurant, nombreux autres lots

3 cartons pleins valeur 100€

Buvettte-Gâteaux

Ouverture des portes à 13h30

2€ le carton, 10€ les 6

Salle polyvalente de Pied-de-Borne Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie comitefetepdb48@gmail.com

English :

LE COMITE DES FETES DE PIED DE BORNE ORGANIZES A Valentine’s LOTO

Numerous prizes: Smartbox gourmet weekend (value 130?), wellness care packages, mattress, lingerie, restaurant meal, many other prizes

3 full boxes worth 100?

Drinks and cakes

Doors open at 1:30pm

2? per box, 10? for 6

