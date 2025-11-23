Loto

Ecole de Mirabel et salle des fêtes de Piégon Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Lote organisé par l’APE Renaud Séchan

Cartons 4€ l’unité, 11€ les 3 cartons, 17€ les 5 cartons

.

Ecole de Mirabel et salle des fêtes de Piégon Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 82 38 92 ape.renaudsechan@gmail.com

English :

Lote organized by APE Renaud Séchan

Boxes: 4? each, 11? for 3 boxes, 17? for 5 boxes

German :

Lotto, organisiert von der EV Renaud Séchan

Kartons: 4? pro Stück, 11? für 3 Kartons, 17? für 5 Kartons

Italiano :

Lotteria organizzata dall’Associazione Genitori Renaud Séchan

Scatole: 4? ciascuna, 11? per 3 scatole, 17? per 5 scatole

Espanol :

Rifa organizada por la Asociación de Padres Renaud Séchan

Cajas: 4? cada una, 11? para 3 cajas, 17? para 5 cajas

L’événement Loto Piégon a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale