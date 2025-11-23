Loto Piégon
Loto Piégon dimanche 23 novembre 2025.
Loto
Ecole de Mirabel et salle des fêtes de Piégon Piégon Drôme
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Lote organisé par l’APE Renaud Séchan
Cartons 4€ l’unité, 11€ les 3 cartons, 17€ les 5 cartons
Ecole de Mirabel et salle des fêtes de Piégon Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 82 38 92 ape.renaudsechan@gmail.com
English :
Lote organized by APE Renaud Séchan
Boxes: 4? each, 11? for 3 boxes, 17? for 5 boxes
German :
Lotto, organisiert von der EV Renaud Séchan
Kartons: 4? pro Stück, 11? für 3 Kartons, 17? für 5 Kartons
Italiano :
Lotteria organizzata dall’Associazione Genitori Renaud Séchan
Scatole: 4? ciascuna, 11? per 3 scatole, 17? per 5 scatole
Espanol :
Rifa organizada por la Asociación de Padres Renaud Séchan
Cajas: 4? cada una, 11? para 3 cajas, 17? para 5 cajas
L’événement Loto Piégon a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale