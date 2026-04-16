Loto Pierreclos
Loto Pierreclos samedi 25 avril 2026.
Pierreclos
Loto
Salle polyvalente Pierreclos Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Loto
+ 4000€ de lots
Nombreux bons d’achat de 50€ à 500€
Super lot 1 robot de tonte d’une valeur de 990€
15 parties (1 bingo) + 2 parties enfants
8€ le carton/20€ les 3/ 30€ les 6
Petite restauration Buvette .
Salle polyvalente Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 77 47 43 abienvivrelanatureensemble@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Pierreclos a été mis à jour le 2026-04-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II