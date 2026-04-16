Pierreclos

Loto

Salle polyvalente Pierreclos Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Loto

+ 4000€ de lots

Nombreux bons d’achat de 50€ à 500€

Super lot 1 robot de tonte d’une valeur de 990€

15 parties (1 bingo) + 2 parties enfants

8€ le carton/20€ les 3/ 30€ les 6

Petite restauration Buvette .

Salle polyvalente Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 77 47 43 abienvivrelanatureensemble@gmail.com

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English : Loto

L’événement Loto Pierreclos a été mis à jour le 2026-04-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II