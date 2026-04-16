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Loto Pierreclos

Loto Pierreclos samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 71960 Pierreclos

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Pierreclos

Loto

Salle polyvalente Pierreclos Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Loto
+ 4000€ de lots
Nombreux bons d’achat de 50€ à 500€
Super lot 1 robot de tonte d’une valeur de 990€
15 parties (1 bingo) + 2 parties enfants

8€ le carton/20€ les 3/ 30€ les 6

Petite restauration Buvette   .

Salle polyvalente Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 77 47 43  abienvivrelanatureensemble@gmail.com

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English : Loto

L’événement Loto Pierreclos a été mis à jour le 2026-04-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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