Loto Salle des fêtes Pierrelatte

Loto

Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Début : 2026-02-21 17:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Grand loto organisé par Pierrelatte Basket entente Atom’sports. Nombreux lots à gagner Week-end au parc Astérix pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), une TV connectée, home cinéma… Buvette et restauration sur place.

Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 40 40 42 entente.pierrelatte.basket@yahoo.fr

Grand loto organized by Pierrelatte Basket entente Atom’sports. Numerous prizes to be won: weekend at Parc Astérix for 4 people (2 adults and 2 children), a connected TV, home cinema… Refreshments and catering on site.

L’événement Loto Pierrelatte a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence