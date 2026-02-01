Loto Salle des fêtes Pierrelatte
Loto Salle des fêtes Pierrelatte samedi 21 février 2026.
Loto
Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Début : 2026-02-21 17:30:00
Grand loto organisé par Pierrelatte Basket entente Atom’sports. Nombreux lots à gagner Week-end au parc Astérix pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), une TV connectée, home cinéma… Buvette et restauration sur place.
Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 40 40 42 entente.pierrelatte.basket@yahoo.fr
Grand loto organized by Pierrelatte Basket entente Atom’sports. Numerous prizes to be won: weekend at Parc Astérix for 4 people (2 adults and 2 children), a connected TV, home cinema… Refreshments and catering on site.
