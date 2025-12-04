Loto Route de Mesquer (face au stade) Piriac-sur-Mer

Loto

Route de Mesquer (face au stade) Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 14:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Venez tenter votre chance et vous amuser en famille ou entre amis lors de ce loto !

De nombreux lots sont à gagner !

Bar et restauration sur place.

Ouverture des portes à 12h. .

Route de Mesquer (face au stade) Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 40 60 55 apel.nddr.piriac@gmail.com

English :

L’événement Loto Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-04 par ADT44