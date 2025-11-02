Loto Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon

Loto

Dimanche 2 novembre 2025 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 13h. Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Loto des Alligators du Jeu à Plan d’Orgon.

Venez tenter votre chance au Loto ! Et venez passer un moment agréable en famille ou entre amis.

Rejoignez nous pour une après-midi festive !

Loto organisé par l’association des Parents d’élèves.



Venez tenter votre chance et passer un moment convivial à l’occasion du loto de l’association des Parents d’élèves !

De nombreux lots exceptionnels sont à gagner Tablette Samsung, Jambons crus, four à pizza, Bons d’achats, Vidéo projecteur, aspirateur robot.

Venez déguisé !



Ambiance chaleureuse, suspens garanti et plein de surprises vous attendent. Venez nombreux en famille ou entre amis ! .

Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 48 73 97 19

English :

Loto des Alligators du Jeu in Plan d?Orgon.

Come and try your luck at the Loto! And spend a pleasant moment with family and friends.

Join us for a festive afternoon!

German :

Lotto der Alligators du Jeu in Plan d’Orgon.

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück beim Lotto! Und verbringen Sie einen angenehmen Moment mit der Familie oder mit Freunden.

Begleiten Sie uns auf einem festlichen Nachmittag!

Italiano :

Loto des Alligators du Jeu a Plan d’Orgon.

Venite a tentare la fortuna al Loto! E venite a divertirvi con la vostra famiglia o i vostri amici.

Unitevi a noi per un pomeriggio di festa!

Espanol :

Loto des Alligators du Jeu en Plan d’Orgon.

Venga a probar suerte en el Loto Y venga a pasarlo en grande con su familia o amigos.

Únase a nosotros para pasar una tarde festiva

