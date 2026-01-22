Loto Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon

Loto

Dimanche 1er février 2026 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 13h30. Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Loto de l’école de musique pour tous.

Loto de l’école de musique pour tous au Centre Paul Faraud.

On vous attend nombreux pour gagner des lots de folie dont un bon d’achat de 1000€, friteuse easy fry, drone, cave à vin, casque JBL, platine disque…



Buvette et petite restauration sur place. .

Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 90 32 26

English :

Music school bingo for all.

