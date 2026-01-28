Loto Rue d’Armor Plédéliac

Loto Rue d'Armor Plédéliac jeudi 12 février 2026.

Rue d'Armor Foyer Rural Plédéliac Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-12 13:30:00
Avec Dom animation au profit de La Maison Escargot .

Plus de 2 200€ en bons d'achats, 1 lot surprise et de nombreux lots de consolation ! Petite restauration.

Rue d'Armor Foyer Rural Plédéliac 22270 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 30 47 49 

