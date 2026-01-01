Loto Salle Kheops Plémy

Loto

Salle Kheops Route de Moncontour Plémy Côtes-d'Armor

Tarif : – –

jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-18 14:00:00

2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’APEL organise un loto animé par Anthony.

Plusieurs lots bon d’achat 600, 400 €, 200 €, 150 €, bons d’achats

100 €, 60 €, 50 €, 40 €, 30 €

Série gourmande

Loto perso 80 €, 60 €, 40 €

Buvette, café, chocolat, sandwich, gâteaux, six crêpes achetées une

carte offerte.

Sur réservation. .

Salle Kheops Route de Moncontour Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 53 39 62

