Loto Salle Kheops Plémy
Loto Salle Kheops Plémy dimanche 18 janvier 2026.
Loto
Salle Kheops Route de Moncontour Plémy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
L’APEL organise un loto animé par Anthony.
Plusieurs lots bon d’achat 600, 400 €, 200 €, 150 €, bons d’achats
100 €, 60 €, 50 €, 40 €, 30 €
Série gourmande
Loto perso 80 €, 60 €, 40 €
Buvette, café, chocolat, sandwich, gâteaux, six crêpes achetées une
carte offerte.
Sur réservation. .
Salle Kheops Route de Moncontour Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 53 39 62
L’événement Loto Plémy a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor