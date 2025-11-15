Loto Place Saint-Armel Plouharnel

Loto

Place Saint-Armel Espace Culturel Plouharnel Morbihan

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Loto organisé par l’association Sourires à la vie .

Ouverture des portes à 17h Début 20h

De nombreux lots dont des bons d’achat, ainsi qu’une tombola

Restauration sur place .

Place Saint-Armel Espace Culturel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

