Loto Place Saint-Armel Plouharnel
Loto Place Saint-Armel Plouharnel samedi 15 novembre 2025.
Loto
Place Saint-Armel Espace Culturel Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Loto organisé par l’association Sourires à la vie .
Ouverture des portes à 17h Début 20h
De nombreux lots dont des bons d’achat, ainsi qu’une tombola
Restauration sur place .
Place Saint-Armel Espace Culturel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 22 02 37 56
English : Loto
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Plouharnel a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon