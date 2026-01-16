Loto Centre Culturel Avel Dro Plozévet
Loto Centre Culturel Avel Dro Plozévet dimanche 18 janvier 2026.
Loto
Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Organisé par l’association Sourire de mômes
Venez tenter votre chance !
Petite restauration sur place.
Ouverture des portes dès 11h. .
Centre Culturel Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne
