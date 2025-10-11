Loto Pompiers Châteauroux Châteauroux

Loto Pompiers Châteauroux Châteauroux samedi 11 octobre 2025.

Loto Pompiers Châteauroux

16 Rue Robert Mallet-Stevens Châteauroux Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-11 18:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Les pompiers de Châteauroux organise un loto de 19 parties avec 7 500 € de lots à gagner !

Buvette et Restauration sur place !

Veuillez réserver vos parties, les prix sont donnés plus en détails sur l’affiche. 20 .

16 Rue Robert Mallet-Stevens Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50

English :

The Châteauroux fire department is organizing a 19-part lotto with 7,500? in prizes to be won!

German :

Die Feuerwehr von Châteauroux veranstaltet ein 19-teiliges Lotto mit 7.500 ? an Gewinnen!

Italiano :

I vigili del fuoco di Châteauroux organizzano una lotteria in 19 parti con 7.500 euro in palio!

Espanol :

Los bomberos de Châteauroux organizan una lotería de 19 partes con 7.500 euros en premios

