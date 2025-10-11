Loto Pompiers Châteauroux Châteauroux
Loto Pompiers Châteauroux Châteauroux samedi 11 octobre 2025.
Loto Pompiers Châteauroux
16 Rue Robert Mallet-Stevens Châteauroux Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-11 18:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Les pompiers de Châteauroux organise un loto de 19 parties avec 7 500 € de lots à gagner !
Buvette et Restauration sur place !
Veuillez réserver vos parties, les prix sont donnés plus en détails sur l’affiche. 20 .
16 Rue Robert Mallet-Stevens Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50
English :
The Châteauroux fire department is organizing a 19-part lotto with 7,500? in prizes to be won!
German :
Die Feuerwehr von Châteauroux veranstaltet ein 19-teiliges Lotto mit 7.500 ? an Gewinnen!
Italiano :
I vigili del fuoco di Châteauroux organizzano una lotteria in 19 parti con 7.500 euro in palio!
Espanol :
Los bomberos de Châteauroux organizan una lotería de 19 partes con 7.500 euros en premios
L’événement Loto Pompiers Châteauroux Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme