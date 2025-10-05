Loto • Pompom’s Twirl Espace Chambon Cusset

Loto • Pompom’s Twirl Espace Chambon Cusset dimanche 5 octobre 2025.

Loto • Pompom’s Twirl

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Début : 2025-10-05 13:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le club Pompom’s Twirl de Cusset organise son loto annuel le dimanche 5 octobre 2025 à 13h30 à l’Espace Chambon.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 51 42 35 martinchristiane7046@neuf.fr

English :

The Pompom’s Twirl club in Cusset is organizing its annual lotto on Sunday, October 5, 2025 at 1:30 pm at the Espace Chambon.

German :

Der Club Pompom’s Twirl in Cusset veranstaltet sein jährliches Lotto am Sonntag, den 5. Oktober 2025 um 13:30 Uhr im Espace Chambon.

Italiano :

Il club Pompom’s Twirl di Cusset organizza la sua tombola annuale domenica 5 ottobre 2025 alle 13.30 presso l’Espace Chambon.

Espanol :

El club Pompom’s Twirl de Cusset celebra su bingo anual el domingo 5 de octubre de 2025 a las 13.30 horas en el Espace Chambon.

L’événement Loto • Pompom’s Twirl Cusset a été mis à jour le 2025-08-06 par Vichy Destinations