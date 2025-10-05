Loto • Pompom’s Twirl Espace Chambon Cusset
Loto • Pompom’s Twirl Espace Chambon Cusset dimanche 5 octobre 2025.
Loto • Pompom’s Twirl
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 13:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Le club Pompom’s Twirl de Cusset organise son loto annuel le dimanche 5 octobre 2025 à 13h30 à l’Espace Chambon.
.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 51 42 35 martinchristiane7046@neuf.fr
English :
The Pompom’s Twirl club in Cusset is organizing its annual lotto on Sunday, October 5, 2025 at 1:30 pm at the Espace Chambon.
German :
Der Club Pompom’s Twirl in Cusset veranstaltet sein jährliches Lotto am Sonntag, den 5. Oktober 2025 um 13:30 Uhr im Espace Chambon.
Italiano :
Il club Pompom’s Twirl di Cusset organizza la sua tombola annuale domenica 5 ottobre 2025 alle 13.30 presso l’Espace Chambon.
Espanol :
El club Pompom’s Twirl de Cusset celebra su bingo anual el domingo 5 de octubre de 2025 a las 13.30 horas en el Espace Chambon.
L’événement Loto • Pompom’s Twirl Cusset a été mis à jour le 2025-08-06 par Vichy Destinations